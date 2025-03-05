Лукашенко: В Америке меня не хватает, чтобы подсчитать рейтинг Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа за «нагромождение ненужных эпатажных заявлений».

Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В шутку говорю: там в Америке меня не хватает. Я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать», – сказал Лукашенко.

Он считает, что новой американской администрации нужно «остыть, успокоиться и заниматься добрыми внутренними делами», для которых Бог уберег Трампа во время покушения.