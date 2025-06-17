Лукашенко распорядился поставить памятник корове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове как герою Великой Отечественной войны.

Об этом он заявил сегодня при посещении АПК в Минской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Подумайте, люди уходили в леса, но с собой брали скотину. Прежде всего, корову – для того, чтобы выжить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем — это корова. Это не только молоко, но и мясо. Телочки – воспроизводство, бычки – на откорм. Если хотим мы быть здоровыми, нужно дышать нормально и питаться. Поэтому корова должна стоять во дворце, образно говоря», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что с коровниками в Белоруссии «были нелады», поэтому фермы будут преобразованы в животноводческие комплексы.