Лукашенко распорядился поставить памятник корове

Елена Острякова.  
17.06.2025 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 244
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове как герою Великой Отечественной войны.

Об этом он заявил сегодня при посещении АПК в Минской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове как герою Великой Отечественной войны. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Подумайте, люди уходили в леса, но с собой брали скотину. Прежде всего, корову – для того, чтобы выжить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем — это корова. Это не только молоко, но и мясо. Телочки – воспроизводство, бычки – на откорм. Если хотим мы быть здоровыми, нужно дышать нормально и питаться. Поэтому корова должна стоять во дворце, образно говоря», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что с коровниками в Белоруссии «были нелады», поэтому фермы будут преобразованы в животноводческие комплексы.

«По инициативе белорусского президента можно судить о его геополитических предпочтениях. Корова является священным животным в Индии, но не в Китае, куда Батька недавно летал на переговоры с Си Цзиньпином. В КНР к разряду священных относятся тигр и черепаха, не считая сказочных дракона и феникса. Однако про памятники этим субъектам животного мира Лукашенко ничего не сказал, в то время как корову взялся продвигать на самом высоком уровне», – написал в своем тгк журналист Дмитрий Севрюков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить