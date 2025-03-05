Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

Президент РФ Владимир Путин начал СВО в 2022 году не из-за расширения НАТО на восток, а из-за угроз, которые исходили с территории Украины в адрес России.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбор есть всегда. И у Путина, возможно, был такой выбор. Но дело не столько в расширении НАТО на восток, сколько в тех угрозах, которые создавались в Украине. Он же не нападал на Беларусь, хотя это тоже могло быть ответом на расширение НАТО. А он, как вы говорите, напал на Украину, потому что он оттуда видел угрозы России. Эти угрозы публично поступали в его адрес. Это одна из крупных причин того, что произошло», – считает президент.

Он признался, что не стал бы защищать Украину, когда узнал о подготовке СВО.