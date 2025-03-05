Лукашенко: передайте Трампу, я его жду

Елена Острякова.  
05.03.2025 12:40
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает провести переговоры России, США и Украины на его территории.

Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«И не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо договориться и с Зеленским, потому что за ним стоит большая часть украинского общества. Хотите – приезжайте. 200 километров от белорусской границы до Киева, ну 500 километров, полчаса на самолете. Приезжайте.

Вот здесь сядем. Спокойно без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся», – сказал Лукашенко.

Он считает президента США Дональда Трампа более самостоятельным, чем его предшественник Джо Байден и способным принять такое решение.

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