Лукашенко опять и снова добился поставок российской нефти на белорусские НПЗ
Вопрос о полной загрузке белорусских нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью был практически решен на встрече лидеров двух стран.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с белорусским премьер-министром Александром Турчиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все вопросы мы оговорили: и по нефти, и по газу. Президентом России были даны поручения, чтобы с этим разобрались. На следующий день он разговаривал с Сечиным по поводу переработки нефти. В этом направлении нужно просто доработать: выработать формулу ценообразования и так далее», – сказал Лукашенко.
Он распорядился подключить белорусское посольство в Москве «на всю катушку».
Вопрос о поставке 25 млн тонн в год со скидкой Лукашенко публично поставил, выступая в Совете Федерации. Этот шаг, по его мнению, повысит устойчивость российского топливного рынка в условиях атак украинских БПЛА.
После введения санкций Белоруссия потеряла возможность реэкспорта российской нефти и полученных из нее нефтепродуктов в Европу.
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