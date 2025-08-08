Лукашенко: «Цель Путина — воздушное перемирие»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал про мирный план, который, по его словам, устроит Кремль.

«Батька» изложил план в интервью американскому журналу «Тайм», которое было записано еще две недели назад, когда действовал «ультиматум Трампа» в 50 дней. О записи интервью пресс-служба Лукашенко сообщила, но держала в секрете, кто его взял.

«А пусть сделает Трамп так, как говорит. За эти 50 дней надо сделать все. Первый шаг — чтоб не летали ракеты и дроны. Второй шаг, к 50 дням придти, чтоб вообще прекратить стрельбу. И договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложенное. Черт его знает. Но люди чтоб не гибли. Трамп может это сделать, пусть продемонстрирует. Это сейчас цель Путина. Я в голову не влезу ни к вам, ни к нему. Но из нашего общения я знаю, Путин хочет мира», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что на воздушное перемирие «Путин пойдет завтра».

По его словам Кремль также хочет от США юридического признания своих завоеваний.

«Если бы американцы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило. Если американцы на это не пойдут, то ситуация может колебнуться так, что по Днепру придется границу проводить, и Украину придется поделить. Останется полосочка», – сказал Лукашенко.

По его идее, сделка должна быть заключена между президентами России и США, а потом они могут пригласить утратившего легитимность президента Украины.

Российские комментаторы восприняли заявление Лукашенко как реальный план, который уже обсуждался Россией и США.

«Судя по всему – воздушное перемирие в пакете предложений действительно», – написал в своем тгк иноагент Алексей Венедиктов.

«Какая у Григорича логика правильная. Взаимные обстрелы тылов прекратятся. Трамп не будет вводить санкции против России и остановит введение санкций против Индии. Россия продолжит наступление на фронте до тех пор, пока Зеленский не согласится на условия российского меморандума», – одобрил план политик Олег Царев.

«Мир с 1 октября? Объявляется воздушное перемирие, почти сразу. Через 50 дней объявляется полное перемирие. За 50 дней смотрят как работает воздушное и уточняют детали полного перемирия. Получается, с 1 октября примерно прекращение огня», – посчитал политолог Сергей Марков.

