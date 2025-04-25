Лондон первым бросит Украину – киевский политолог

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Единственная европейская страна, которая будет с Украиной до конца в противостоянии с Россией – это Польша, и то – из-за своего географического положения.

Об этом на канале политического аналитика Руслана Бизяева заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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