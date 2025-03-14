Партия «Действие и солидарность», возглавляемая нелегитимной президенткой Майей Санду, переживает сложный период, характеризующийся падением рейтингов и внутренними конфликтами. Этот кризис стал результатом как профнепригодности команды птенцов гнезда Сороса, так и растущего недовольства населения, особенно в свете провалов в экономике и внешней политике.

В свете надвигающегося политического краха партия была вынуждена предпринять ряд «антикризисных шагов», направленных на сохранение своей политической позиции. Однако вряд ли эти меры помогут вернуть доверие избирателей и существенно улучшить положение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Первым шагом в борьбе за репутацию стала отставка министра экономики Дмитрия Алайбы. Этот шаг был воспринят как реакция на критику в адрес его работы и как попытка избавиться от одиозных фигур, ассоциирующихся с властью.

Алайба, известный своей антирусской риторикой и связями с грантовыми организациями, стал символом разочарования многих граждан в экономической политике правительства. Бомжеватая внешность министра, его пренебрежительное отношение к внешнему виду и манерам, а также слитые видео с девицами с низкой социальной ответственностью усиленно использовались в контексте его «отрыва» от народа. Его прозвище «мечтатель-оптимист» в какой-то степени отражает его подход к решению экономических проблем, часто абстрактный и несоразмерный реальным условиям.

Отставка Алайбы – не единственная мера, на которую решилась партия. В преддверии выборов были сняты с постов и другие одиозные фигуры, такие как министр инфраструктуры Андрей Спыну и министр энергетики Виктор Парликов. Оба эти чиновника стали мишенью для критики в связи с провальными переговорами с «Газпромом», что поставило страну на грань энергетического коллапса. Неопытность и неосведомдлённость в вопросах энергетической безопасности привели к значительному росту недовольства граждан, что заставило команду Санду сделать их «крайними».

Эти шаги, безусловно, были необходимы для создания хотя бы видимости обновления в партии и предотвращения падения еще больше среди электората. Однако не стоит ожидать, что отставка нескольких высокопрофильных фигур кардинально изменит политическую ситуацию в стране.

Одним из более любопытных и спорных шагов партии стало предложение двух депутатов, Натальи Давидович и Евгения Синкевича, создать телеканал на русском языке — «Молдова-3». Этот канал, по их планам, должен был стать важным инструментом для формирования общественного мнения и пропаганды среди русскоязычной аудитории в прозападном и антироссийском ключе. Но, как это часто бывает, при создании таких каналов появляется немало вопросов о свободе слова и политической независимости СМИ.

Давидович и Синкевич, известные своей инициативой запрета Георгиевской ленты и переносе празднования Дня Победы на 8 мая (под названием «День победы над нацизмом и национального примирения»), также имеют репутацию яростных русофобов, что делает создание телеканала, ориентированного на русскоязычную аудиторию, весьма противоречивым шагом. Ведущими этого телеканала, скорее всего, станут такие фигуры, как Виталий и Андрей Андриевские, которые уже прославились своими крайне русофобскими заявлениями.

На канале, вероятно, будут работать и другие представители радикального антироссийского крыла — Сергей Цуркану, Иван Святченко, Михаил Сиркели, Лилия Бураковская, Виктор Чобану и другие. Подобные каналы создавал и режим Зеленского на Украине: это верный способ укрепления позиций в информационном поле через манипуляцию общественным мнением.

Однако этот шаг вызывает вопросы, будет ли он эффективен для «Действия и солидарности». Создание пропагандистского канала может не только усилить внутреннюю политическую напряженность, но и еще больше ухудшить отношения с половиной населения страны, и в особенности с целыми регионами, такими как Гагаузская автономия, Тараклийский район, город Бельцы.

Несмотря на все предпринятые шаги, падение рейтингов правящей партии «Действие и солидарность» продолжает нарастать. Вряд ли партия сможет кардинально изменить общественное мнение в свою пользу только с помощью смены кадров и создания новых информационных инструментов. Антирейтинг, вероятно, будет только расти, особенно если партия продолжит действовать в том же ключе.

Возможность того, что партия Санду примет решение о дальнейших репрессиях в отношении оппозиции, также велика. С учетом того, что в Молдове власть предприняла целый ряд шагов по ограничению политической деятельности и преследованию оппозиционных партий, вполне вероятно, что ПДС и дальше будет использовать этот опыт, чтобы устранить конкурентов и избежать угрозы со стороны более популярных политических сил.

Ситуация может развиваться по румынскому сценарию, когда власти не допускают к выборам оппозиционные партии, создавая тем самым радикально-прозападный политический монополизм пиночетовского типа. В таких условиях партия Санду могла бы попытаться сохранить контроль над ситуацией, подавляя внутреннее недовольство, но одновременно стараясь избегать резкого ухудшения отношений с Западом.

Одним из ключевых шагов, который, вероятно, сделает партия Санду в ближайшее время, станет проведение досрочных выборов. ПДС понимает, что ее рейтинг продолжает падать, и если она не успеет провести выборы как можно скорее, то потеряет поддержку даже среди своих самых лояльных избирателей.

Быстрая смена политической ситуации может позволить команде Санду укрепить свою власть, получив шанс на переизбрание, прежде чем недовольство перевалит за точку невозврата.

Таким образом, попытки партии «Действие и солидарность» сдержать кризис и сохранить свою власть, вероятно, не будет иметь долгосрочного успеха. Стратегии, направленные на изоляцию оппозиции и создание пропагандистских каналов, способны лишь углубить политический кризис в стране.