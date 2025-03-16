Лихо взявшись за украинский конфликт, Трамп может лишиться всего – Карасев

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Если президент США Дональд Трамп не добьётся прочного мира уже к осени этого года, от него отвернутся немногочисленные союзники, и он рискует потерять всё.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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