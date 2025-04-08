Либеральный банкир: Набиуллина под защитой – она спасает российскую экономику

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Российской экономике удалось выстоять в период жестких западных санкций якобы исключительно благодаря системным либералам в правительстве.

Об этом поднявшийся при Ельцине президент «Альфа-банка» Олег Сысуев заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все-таки у нас финансово-экономический блок в правительстве возглавляют понятные представители рыночной экономики. Это и глава ЦБ, и глава Минфина, и министр экономики, и вице-премьеры, которые и сами поработали в рыночных структурах. Безусловно, они действуют исключительно теми навыками, которыми они овладели в условиях рынка и либеральной экономики. Понимание основ конкуренции, того, что государство должно участвовать в экономике, но не тотально (я знаю, что там много сопротивления и стремления все сделать на основе государственного регулирования), но пока, как мы видим, борьба не проиграна. Этим и достигнута стабильность в этот трудный период», – утверждал Сысуев.

Он считает, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина до сих пор занимает свою должность «не без пригляда» президента России, который сам является сторонником рыночной экономики.

«Сколько пытались укусить, либо совсем скушать Эльвиру Сахибзадовну. В том числе, депутаты Госдумы, представители дирижистского направления нашей власти. Она находится точно под защитой первого лица», – сказал Сысуев.

Он надеется, что при наличии «верховно-политической воли» сислибы смогут проявить инициативу в правительстве. Пока они якобы занимают «защитную позицию, не наступают, но находятся в обороне».