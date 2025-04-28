Латынина: Уиткофф предлагал Путину Нарву в качестве бонуса к Крыму

Елена Острякова.  
28.04.2025 20:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Эстония


Европа хочет заморозки украинского конфликта или продолжения войны.

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа хочет заморозки украинского конфликта или продолжения войны. Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила...

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«Европа реально боится Путина. И даже не столько Большая Европа боится за себя, сколько она боится вполне обоснованно, я думаю, за страны Балтии, потому что если Путин где-нибудь там откусит Нарву…», – сказала Латынина.

По ее информации спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на одной из встреч с президентом РФ Владимиром Путиным уже предлагал ему забрать Нарву у Эстонии.

«Насколько я знаю. За что купила, за то и продаю. Это может быть неправильный инсайд, я сразу предупреждаю, что это могут быть страшные рассказы европейцев, которые хотят нагадить Трампу. Но слыхала, что на одной из встреч Путина и Уиткофа были произнесены слова: в Нарве живут русские люди. На что было сказано: ну и забирайте», – сказала Латынина.

Она оговорилась, что это может быть «ловушкой или сильным способом привести в чувство Европу».

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