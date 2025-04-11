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Разговоры о грядущей смене власти в Киеве вновь актуализируются после сегодняшнего прилёта на переговоры в Петербург спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, устами которого ранее было анонсировано проведение выборов на Украине.

Главной интригой остаётся, кто бы мог стать главой переходного правительства в случае, если Москва и Вашингтон договорятся по украинскому вопросу.

Российскую сторону, как известно, вполне бы устроил Николай Азаров (ныне сопредседатель «Клуба народного единства»), который имеет успешный опыт работы премьер-министром в 2010-14 годах – население Украины запомнило этот период как стабильный и денежный.

Олегу Цареву приписывали роль потенциального руководителя денацифицированной Украины еще в начале СВО. Поговаривают, что не прочь вернуться в Киев и испанский блогер Анатолий Шарий. Еще одна «компромиссная» фигура – бежавший на Запад депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ныне резко критикующий Зе-команду, от которой избирался по Одесской области.

Однако в списке кандидатов могут появиться и другие, более неожиданные фигуры. Более того, есть все признаки, что в Киеве развернулась настоящая грызня между претендентами. Причем, многие из них далеко не друзья России, но ради возвращения к кормушке могут в который раз «переобуться».

Достаточно упомянуть возросшую активность Юлии Тимошенко. Бывшая «газовая принцесса» имеет опыт переговоров с Москвой, да и когда-то развешивала свои билборды на фоне российского флага в Севастополе – не будет ничего удивительного, если изрядно постаревшая «Леди Ю» совершит очередной кульбит и сменит амплуа бандеровки на умеренного политика.

До поры до времени особыми отношениями с послом РФ мог похвастаться и Порошенко, умудрившийся на несколько лет обеспечить работу своей фабрики в Липецке, а теперь внесенный в список экстремистов и террористов в РФ.

И вряд ли от амбиций откажется британская креатура Валерий Залужный, которому социология рисует самый высокий рейтинг, несмотря на провал контрнаступа и гибель десятков тысяч подопечных ВСУшников.

Аналогичные амбиции и у ставленника Берлина – мэра-боксёра Виталия Кличко.

Мы предлагаем читателям «ПолитНавигатора» ответить на вопрос, кто же наиболее вероятен в роли «технического премьера» в случае успеха российско-американских переговоров?

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