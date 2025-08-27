Крымский перебежчик предложил считать украинское поражение победой Киева

Украине нужно не зацикливаться на возврате территорий, а надеться на внутренние неурядицы в России.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, как общество будет воспринимать сценарий окончания войны, тоже будет очень в огромной степени определяться уровнем наших начальных ожиданий. Если для нас победа – это чисто выход на границу 91-го года, то, простите, у нас нет для страны положительных сценариев, потому что на границы 91-го года мы вряд ли выйдем в обозримой перспективе во время этой», – рассуждал Казарин.

Он предлагает считать победой фактическое поражение.

«А если мы, воспринимаем как победу, например, сохранение государственности и суверенитета нашей страны, а освобождение территории только как приятный бонус к этой главной цели, тогда у нас больше шансов не погрузиться во фрустрацию после того, как активная часть войны встанет на паузу.

Я отношусь к той, пожалуй, небольшой сейчас категории людей, которая рассматривает небольшой и процентно крошечный шанс воспользоваться возможностью и вернуть свои территории, если таковая появится. Вот именно случай, который зависит от внутренней ситуации в РФ – покушений, перестановок, начала каких-то межличностей. Я считаю это наш шанс», – надеется недобитый предатель.

