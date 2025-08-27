Крымский перебежчик предложил считать украинское поражение победой Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно не зацикливаться на возврате территорий, а надеться на внутренние неурядицы в России.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, как общество будет воспринимать сценарий окончания войны, тоже будет очень в огромной степени определяться уровнем наших начальных ожиданий. Если для нас победа – это чисто выход на границу 91-го года, то, простите, у нас нет для страны положительных сценариев, потому что на границы 91-го года мы вряд ли выйдем в обозримой перспективе во время этой», – рассуждал Казарин.

Он предлагает считать победой фактическое поражение.