Референдум в Крыму был свободным и выражал желание местных жителей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила американская журналистка Рейчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня нисколько не удивляет, что в Донецке и Луганске появились независимые республики. Это можно было легко предсказать. Можно было так же предсказать, что Крым выскажет свое мнение о ситуации в Киеве. Напомню, что Крым исторически был российским. Фактически он был частью России до 1954 года», – напомнила Блевинс.

По ее словам, как только крымчане получили возможность, они проголосовали за присоединение к России.

«И самое интересное, что если бы вы послушали только правительство США и основные СМИ в нашей стране, то вы бы подумали, что референдум проходил под дулом пистолета, верно? Вам бы сказали, что в Крыму были российские войска. Вы бы подумали, что они ходили от дома к дому и заставляли жителей голосовать за присоединение к России, иначе они бы их расстреляли. Но это было совсем не так. Все прошло мирно. Многие жители Крыма уже считали себя частью России. Это был просто способ сделать это официально. И это был способ спасти их от гнева нового режима, который устанавливался в Киеве. И этот режим не только поддерживался Западом, но мы также должны помнить, что он был антироссийским, верно? Они пришли и запретили русский язык.

Они хотели, чтобы все эти этнические русские не только забыли свой язык, но и свою историю и культуру. Поэтому я не виню жителей Крыма за то, что они проголосовали за возвращение в страну, с которой они себя отождествляют и частью которой они являются», – завила Блевинс.