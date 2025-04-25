Крым – камень преткновения. Озвучены требования Украины к Штатам, Европе и России

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Британское издание The Telegraph опубличило требования Украины, которые были высказаны во время провалившейся встречи в Лондоне переговорщиками Зеленского.

Издание утверждает, что ознакомилось с документом, который был составлен в Лондоне и, по словам Зеленского, «лежит на столе» у президента США Трампа.

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Детали списка требований Киева из пяти пунктов показывают, что между ним и планом США из семи пунктов, обнародованным на этой неделе, по-прежнему существуют серьезные различия. В центре различий стоит настойчивое требование Киева не признавать Крым российским. Украина надеется исключить любое официальное международное признание суверенитета РФ над занятыми ВС РФ в ходе боевых действий территориями.

Пункты 1 и 2 документа, с которым ознакомилась The Telegraph, сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение было «основано на международном праве, а не на капитуляции», с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая в Тайвань.

Они также подчеркивают важность четких «гарантий безопасности» в качестве условия для любого будущего мирного соглашения, по которому Украина уступит территорию России, даже на временной основе.

Пункт 3, по оценке редакции издания, представляет собой попытку отобрать контроль над переговорами у Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.

Пункт 4 служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что предоставление России контроля над Крымом «позволит ей угрожать не только нападением на Украину, но и на союзников в Черном море — Турцию, Румынию и Болгарию».

Пункт 5 ясно дает понять, что России не должно быть позволено использовать соглашение для ограничения численности ВСУ или оборонной промышленности Украины.

Как отмечает The Telegraph, Кир Стармер настаивает, что Украина должна иметь право самостоятельно определять условия любого мирного соглашения с Россией, бросая, тем самым, вызов уже озвученным планам Дональда Трампа.

Также, британский премьер-министр опроверг слова Трампа, заявив, что Зеленский не виноват в провале переговоров о прекращении конфликта.

«Нет. Агрессор — Россия. Никогда не забывайте, что Зеленскому в первую неделю конфликта нами было предложено безопасно покинуть свою страну и получить убежище в Великобритании. В тот момент все думали, что Россия очень быстро достигнет своей цели — захватить Украину. Но он остался, чтобы сражаться и возглавить свою страну, что он делает с огромным мужеством и стойкостью уже более трех лет, как и вся его страна. Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня», – убеждает британский премьер.

Стармер также отказался поддержать планы США официально признать Крым российским в любом соглашении с Владимиром Путиным и потребовал от Москвы согласиться на «безусловное прекращение огня».

«Мы находимся на интенсивном этапе переговоров. В конце концов, я всегда помню, что именно Украина должна решать эти вопросы — не другим людям решать за Украину. Решать должна Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для достижения этого безоговорочного прекращения огня», – сказал Стармер в интервью The Telegraph на борту флагманского авианосца Королевского флота.

Отмечается, что поддержка и похвала Зеленскому со стороны Стармера резко контрастируют с заявлениями Трампа, который днем ранее обвинил украинского лидера в «продлении убийств».

На вопрос, примет ли он мирное соглашение, в котором Крым будет признан частью России — что, как полагают, было предложено США в ходе переговоров, Стармер ответил: «Это не мне решать. Это часть переговоров».

Премьер-министр Великобритании также выразил надежду, что уже к лету будет объявлено о прекращении огня. Он повторил свой призыв к США предоставить гарантии безопасности британским и другим западным войскам, введенным на Украину для наблюдения за мирным процессом, чего Трамп пока публично не обещал.

«Это должно быть прекращение огня на условиях, приемлемых для всех сторон, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня. Я не хочу видеть временного прекращения огня, потому что я абсолютно убежден, что это просто оставит России возможность и средства для нового наступления в будущем. Они уже делали это раньше, и не сомневаюсь, что сделают это снова», – добавил Стармер.

Публичные разногласия между Лондоном и Вашингтоном, отмечает газета, находят отражение и в частных беседах, где британские чиновники пытаются добиться проукраинских изменений в проекте соглашения, который курирует Белый дом.