«Крути обратно!»: Ходорковский признал, что западные санкции только «на руку Путину»

Елена Острякова.  
09.07.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина


Запад не сможет усилить санкционное давление на Россию, а может лишь с трудом снижать издержки для себя, сохраняя уже введенные санкции.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не сможет усилить санкционное давление на Россию, а может лишь с трудом снижать...

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«Я давно говорил на Западе, что тот санкционный режим, который сейчас применяется к путинскому режиму, он хоть и действует, особенно в стратегической перспективе, но тем не менее, во многом сыграл сначала на руку Путину, а на сегодняшний день не является чем-то, что может существенно повлиять на стремление Путина к прекращению войны.

То есть достигнутый уровень режима санкций уже вызвал адаптацию, а усиление этого режима практически невозможно. Его можно только поддерживать с меньшими издержками для Запада», – рассуждал Ходорковский, который был одним из активных инициаторов введения антироссийских санкций.

Он считает самой «действенной» санкцией отказ ЕС от «наиболее дешевого российского трубного газа» и призывает Запад «отказаться от санкций, которые заталкивают Россию в объятия Китая».

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