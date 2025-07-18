Кондолиза Райс: Санкции не нужно вводить, ими нужно грозить

Елена Острякова.  
18.07.2025 16:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, США, Украина


Администрация президента США Дональда Трампа правильно сделала, что отложила принятие законопроекта о вторичных санкциях для тех стран, которые торгуют с Россией.

Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на конференции в американском Институте Аспена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента США Дональда Трампа правильно сделала, что отложила принятие законопроекта о вторичных санкциях...

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«Если вы просто введете санкции, это не даст президенту особых рычагов влияния на переговорах с Китаем и Индией. Но, возможно, они задумаются, стоит ли покупать российскую нефть со скидкой под угрозой вторичных санкций. Возможно, нам даже не придется их вводить. Мы просто будем угрожать этим. Это может быть одним из вариантов», – сказала Райс.

Таким же образом она предлагает действовать и с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если он поймет, что Трамп не прекратит поставки оружия на Украину, это может подтолкнуть его к мысли, что, возможно, пора сократить убытки. Он поверит, что не может идти дальше, объявит победу и остановится», – рассуждала Райс.

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