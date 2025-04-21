Компромисс равен поражению: Европа и США не примут даже намёка на свой проигрыш и хотя бы частичный успех РФ

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К окончанию военного конфликта на Украине нет предпосылок, потому что условия России остались неизменными, а Евросоюз хочет перемирия без каких-либо условий.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть категории конфликта – выигрыш-выигрыш, выигрыш-проигрыш, проигрыш-проигрыш. Евросоюз сейчас действует в логике «loose loose», то есть проигрыш-проигрыш. Они не нацелены на выигрыш. Они понимают, что выиграть не могут. Но они могут проиграть меньше, чем Россия, и на это они рассчитывают – за счёт нас продлить своё существование и оказаться всё равно наверху. Не потому, что они выиграют, а потому, что они проиграют меньше», – отметил он.

По словам эксперта, Евросоюз в принципе заинтересован в продолжении конфликта, поскольку его окончание потребует основательных преобразований.

«Перестройку внутреннюю нужно будет проводить, риторику менять, либо выстраивать новый «железный занавес» против России. А это вызовет какую-то новую конфликтную ситуацию. Если мы вспомним одну из причин начала СВО – угроза национальной безопасности из-за расширения НАТО на Украину, и, соответственно, уже прямой контакт России с военным блоком. Напомню, НАТО – это не клуб по интересам, не какие-то миротворцы. Любой военный блок выстраивается против какого-то противника, против врага. И если этого врага нет, нужно либо распускать блок, либо придумать врага», – указал Бедрицкий и добавил, что не стоит рассчитывать на то, что удастся договориться с США по Украине.