Комбат ВСУ: «Падение Покровска не за горами. За ним пойдут еще города»

Вадим Москаленко.  
03.05.2025 16:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская постоянно технически развивается, что влияет на ее продвижение.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир батальона БПЛА 152-й бригады ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская постоянно технически развивается, что влияет на ее продвижение. Об этом в эфире видеоблога...

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Ведущая назвала Покровск (Красноармейск) «западными воротами Донбасса» и спрсоила, что будет после падения этого города.

«Это не за горами. Это наша очередная «фортеця», как Авдеевка, Бахмут, и всё остальное. Падёт он – следующий город будет. Бахмут так же упал – открылись ворота дальше. Город за городом», – сказал ВСУшник.

Он пожаловался, что при этом российская армия ещё и быстрее развивается.

«Враг больше вводит технических новинок, чем мы. Если мы первые начали, но у нас оно тяжело прогрессирует. А враг лучше и быстрее это модернизирует.  Я думаю, это от власти зависит. Потому что у нас большинство таких моментов – это волонтёры, инженеры, и те, которые на собственном энтузиазме это всё вытаскивают», – возмущается «Хам».

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