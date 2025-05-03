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Российская постоянно технически развивается, что влияет на ее продвижение.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир батальона БПЛА 152-й бригады ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая назвала Покровск (Красноармейск) «западными воротами Донбасса» и спрсоила, что будет после падения этого города.

«Это не за горами. Это наша очередная «фортеця», как Авдеевка, Бахмут, и всё остальное. Падёт он – следующий город будет. Бахмут так же упал – открылись ворота дальше. Город за городом», – сказал ВСУшник.

Он пожаловался, что при этом российская армия ещё и быстрее развивается.