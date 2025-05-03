Комбат ВСУ: «Падение Покровска не за горами. За ним пойдут еще города»
Российская постоянно технически развивается, что влияет на ее продвижение.
Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир батальона БПЛА 152-й бригады ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая назвала Покровск (Красноармейск) «западными воротами Донбасса» и спрсоила, что будет после падения этого города.
«Это не за горами. Это наша очередная «фортеця», как Авдеевка, Бахмут, и всё остальное. Падёт он – следующий город будет. Бахмут так же упал – открылись ворота дальше. Город за городом», – сказал ВСУшник.
Он пожаловался, что при этом российская армия ещё и быстрее развивается.
«Враг больше вводит технических новинок, чем мы. Если мы первые начали, но у нас оно тяжело прогрессирует. А враг лучше и быстрее это модернизирует. Я думаю, это от власти зависит. Потому что у нас большинство таких моментов – это волонтёры, инженеры, и те, которые на собственном энтузиазме это всё вытаскивают», – возмущается «Хам».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: