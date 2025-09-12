Командир снайперов ВСУ: Новый заход русских из Белоруссии возможен и оправдан ситуацией на ЛБС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не исключено, что стартующие российско-белорусские учения могут закончиться повторением 2022 года.

Об этом в эфире видеоканала «Укрлайф» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы не отрицал на 100 процентов попытки массового захода на территорию Украины. Всегда надо готовиться к худшим сценариям», – рассуждал Прошинский.

По его словам, у России далеко не все гладко на фронте, но при этом говорит, что провальным летнее наступление ВС РФ нельзя назвать, хотя им и не удалось занять весь Донбасс.