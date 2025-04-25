«Команда Трампа презирает ЕС – как вторую администрацию Байдена в экзиле» – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 17:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Во главе ЕС находятся не политики-тяжеловесы или олигархи, а менеджеры прибалтийских стран, с которыми американцам особо говорить не о чем.

Об этом на канале политического аналитика Руслана Бизяева заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во главе ЕС находятся не политики-тяжеловесы или олигархи, а менеджеры прибалтийских стран, с которыми...

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«ЕС нет как субъекта. Пока есть страны, как Венгрия, или другие, которые блокируют любую единую позицию Европы, что ЕС может требовать? Он не может сформировать цельной политики в силу того, что он разделён. Пациент живёт жизнью улитки, которая вроде живая, какие-то процессы идут, даже благополучная эта улитка, но быстро не движется, да и вообще не осознаёт то, что происходит вокруг.

Нынешнее правительство ЕС сформировано ещё при Байдене – считайте, это второе правительство Байдена в экзиле (изгнании). Оно находится под влиянием либеральной демократической повестки. Именно поэтому на ключевых должностях не немцы и французы, а представители стран Северной Европы, стран Балтии. Это менеджеры процесса, но не собственники», – сказал Бортник.

Ввиду этого политолог выразил симпатию нынешней американской модели.

«В США откровенно формируется такой позитивный честный олигархат. Олигарх президент окружил себя олигархами, все они взяли на себя ответственность и правят», – подчеркнул эксперт.

Бизяев заметил, что это американцы «нас косплеят, 90-х годов».

«К сожалению, нет. Если бы у нас Ахметов, Коломойский, Пинчук баллотировались бы, становились бы президентами, взяли на себя ответственность, я бы сказал – молодцы, ребята, так надо делать! Это честно», – возразил Бортник.

«Но европейская традиция – это выставлять перед всем менеджеров, каких-то якобы политиков, за спиной которых управляют финансовые воротилы и более крупные игроки.

Это причина, почему хороших отношений между США и современным ЕС не будет. Это причина, в том числе, почему к британцам даже отношение лучше, нежели к ЕС», – добавил политолог.

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