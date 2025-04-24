Ключи от большой сделки Трампа лежат на столе у Путина – Портников

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 09:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иран, Политика, Россия, США, Украина


У президента США Дональда Трампа разработана крупная схема, в которой Украина – лишь одна из частей. Он готов пожертвовать ей, чтобы реализовать свой план и стать миротворцем.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента США Дональда Трампа разработана крупная схема, в которой Украина – лишь одна...

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«Я хочу сказать, что Путин сейчас построил невероятную конструкцию с помощью Уиткоффа. Трамп хочет договориться с Россией, убрав украинские интересы, чтобы иметь возможность договориться с Ираном, эти переговоры Уиткофф ведет параллельно, о компромиссе по ядерному оружию, материалах для ядерной бомбы, которые находятся в Иране, и которые Соединенные Штаты хотят уничтожить, а Иран хочет удержать у себя под контролем.

А компромисс – это передача этого урана России, чтобы она могла его передать Ирану обратно, если Соединенные Штаты откажутся от своих договоренностей с Тегераном. И таким образом Трампу нужно, чтобы Путин на это согласился, и самое главное, чтобы он был в хороших отношениях со Штатами, чтобы он не передавал, если что, этот уран Ирану.

А если Иран и Соединенные Штаты дойдут до договоренности по судьбе ядерного материала, и он будет перенесен в Россию, то еще одним важным делом, которым в Тегеране должны заняться, с точки зрения Вашингтона, в пакете этой договоренности, является влияние на ХАМАС для освобождения израильских заложников. То есть это весь пакет: отдаем украинскую землю, перевозим ядерный материал в Россию, и путем давления Тегерана на ХАМАС освобождаем израильтян из плена. Бинго, Трамп – великий миротворец. Но проблема в том, что ключ от этого находится не в руках Трампа, а в руках другого человека, и этого человека зовут Путин», – заявил Портников.

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