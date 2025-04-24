У президента США Дональда Трампа разработана крупная схема, в которой Украина – лишь одна из частей. Он готов пожертвовать ей, чтобы реализовать свой план и стать миротворцем.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.