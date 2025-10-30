«Клейма негде ставить!»: Соросятня снова сцепилась с Зе-режимом

Игорь Шкапа.  
30.10.2025 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 144
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине очередная политическая грызня, связанная с поиском виновных в провале подготовки объектов энергетики к защите от российских ударов. Так, режим сделал крайним и арестовал по этим обвинениям экс-главу «Укрэнерго» и креатуру глобалистов Владимира Кудрицкого, на защиту которого бросились политики, связанные со структурами Джорджа Сороса, например депутат ВР Ярослав Железняк.

Он попытался выгородить Кудрицкого в эфире «Новости live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине очередная политическая грызня, связанная с поиском виновных в провале подготовки объектов энергетики...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблема власти в том, что они могут Кудрицкого посадить, могут еще найти 10 кудрицких. Они могут дать подозрение от ГБР каждому, кто напишет пост, что власть плохо подготовилась к защите энергетической и даже дать подозрение всем, кто не напишет, что власть просто молодцы.

От этого защита нашей инфраструктуры по состоянию на данный момент не сильно улучшится, а соответственно, не снизится эффективность, к сожалению, работы врага по всем видам вооружения. Мы видим, что они прям достаточно сильно начали разрушать инфраструктуру, которую и до этого атаковали. Это будет продолжено, к сожалению, с плохими результатами для нас», – прогнозирует Железняк.

При этом он не понимает, почему не вручили подозрение близкому к окружению Зеленского экс-министру энергетики Герману Галущенко, теперь получившему пост главы минюста.

«У нас сорвано строительство большого количества генерации – как раз гигаватты Зеленского, которые он обещал. Почему человек, который за это отвечал, сейчас до сих пор находится не просто на должности, а еще и министра юстиции, на котором клейма негде ставить! Почему у нас правительство только в октябре 2025 года создало штаб по защите критической инфраструктуры? И определили туда министра Кулебу. Извините, а чем вы до этого занимались?», – возмущенно недоумевает укро-депутат.

По его словам, Зеленский должен был инициировать привлечение этих людей, как минимум, к политической ответственности.

«Но что-то мне кажется, что логика уже давно не витает в кабинетах Банковой, в том числе, на четвертом этаже, где находятся кабинеты для встречи с правительственными чиновниками», – негодует соросенок.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить