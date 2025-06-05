Китай подождёт: республиканец и демократ быстро сошлись на почве ненависти к России

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США не должны выводить свои войска из Европы.

Об этом сенатор-республиканец Майк Роджес заявил на заседании комитета Палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя я давно поддерживаю поворот в сторону Азии, я призываю вас не забывать о Европе. Армия США является основой нашего присутствия там. Благодаря лидерству президента Трампа наши союзники наконец начали больше инвестировать в свою оборону. Но перевооружение Европы не произойдет в одночасье. Если мы слишком рано выведем американские бригады, это может спровоцировать дальнейшую агрессию России и сделать наших европейских союзников по НАТО особенно уязвимыми. Мы не можем этого допустить. Чтобы поддерживать готовность и добиваться мира силой, мы должны адекватно финансировать армию», – сказал Роджес.

Его поддержал сенатор-демократ Адам Смит.