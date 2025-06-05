Китай подождёт: республиканец и демократ быстро сошлись на почве ненависти к России
США не должны выводить свои войска из Европы.
Об этом сенатор-республиканец Майк Роджес заявил на заседании комитета Палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хотя я давно поддерживаю поворот в сторону Азии, я призываю вас не забывать о Европе. Армия США является основой нашего присутствия там. Благодаря лидерству президента Трампа наши союзники наконец начали больше инвестировать в свою оборону. Но перевооружение Европы не произойдет в одночасье.
Если мы слишком рано выведем американские бригады, это может спровоцировать дальнейшую агрессию России и сделать наших европейских союзников по НАТО особенно уязвимыми. Мы не можем этого допустить. Чтобы поддерживать готовность и добиваться мира силой, мы должны адекватно финансировать армию», – сказал Роджес.
Его поддержал сенатор-демократ Адам Смит.
«Я никогда не был большим поклонником идеи поворота в сторону Азии. Я согласен, что Китай наш главный соперник, но это глобальная проблема. Она не только в Азии. То, что происходит на Украине, окажет огромное влияние на наши отношения с Китаем, потому что они сейчас сотрудничают с Россией, Северной Кореей и Ираном.
Кроме того, Китай активно действует по всему миру. Я не думаю, что мы можем позволить себе игнорировать остальной мир, и считать, что если мы сосредоточимся на Азии, то решим все проблемы, с которыми сталкиваемся», – сказал Смит.
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