Китай подождёт: республиканец и демократ быстро сошлись на почве ненависти к России

Елена Острякова.  
05.06.2025 16:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Китай, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, США, Украина


США не должны выводить свои войска из Европы.

Об этом сенатор-республиканец Майк Роджес заявил на заседании комитета Палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не должны выводить свои войска из Европы. Об этом сенатор-республиканец Майк Роджес заявил...

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«Хотя я давно поддерживаю поворот в сторону Азии, я призываю вас не забывать о Европе. Армия США является основой нашего присутствия там. Благодаря лидерству президента Трампа наши союзники наконец начали больше инвестировать в свою оборону. Но перевооружение Европы не произойдет в одночасье.

Если мы слишком рано выведем американские бригады, это может спровоцировать дальнейшую агрессию России и сделать наших европейских союзников по НАТО особенно уязвимыми. Мы не можем этого допустить. Чтобы поддерживать готовность и добиваться мира силой, мы должны адекватно финансировать армию», – сказал Роджес.

Его поддержал сенатор-демократ Адам Смит.

«Я никогда не был большим поклонником идеи поворота в сторону Азии. Я согласен, что Китай наш главный соперник, но это глобальная проблема. Она не только в Азии. То, что происходит на Украине, окажет огромное влияние на наши отношения с Китаем, потому что они сейчас сотрудничают с Россией, Северной Кореей и Ираном.

Кроме того, Китай активно действует по всему миру. Я не думаю, что мы можем позволить себе игнорировать остальной мир, и считать, что если мы сосредоточимся на Азии, то решим все проблемы, с которыми сталкиваемся», – сказал Смит.

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