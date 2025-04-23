Кирилл Фролов: Трамп и Зеленский сорвут маски на похоронах папы Франциска

Максим Столяров.  
23.04.2025 23:25
  (Мск) , Москва
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Ватикан, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, США, Украина


Какого бы нового папу римского ни выбрали, это будет адепт украинства и склонения России к «похабному миру».

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Какого бы нового папу римского ни выбрали, это будет адепт украинства и склонения России...

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«В субботу Трамп и Зеленский поедут в Ватикан хоронить Папу. Украинство является почти униатством, и кто бы ни был следующим Папой, он будет продвигать Украину, он будет спасать украинство. И Трамп его спасает в не меньшей степени, потому что католическое лобби в лице Вэнса, Рубио, Тулси Габбард активно спасает Украину.

И ключевыми преемниками являются кардинал Дзуппи, автор челночной дипломатии по принуждению России к похабному миру, он мотался все три года СВО в Москву, здесь его рекламировала партия похабного мира, Леонид Себостьянов, такой фанатик Папы в Москве.

Всё, что говорит Трамп, всё это Дзуппи повторял все эти три года. Помимо него есть госсекретарь Паролин, который продавал фигуру Трампа в России в период первого его срока, связана с ним Тулси Габбард. То есть вся эта интрига по принуждению России к похабному миру круто завязана на Ватикан.

И естественно Трамп приедет ставить своего Папу. И, при всей циничности нам [был выгоден] Папа либерал и пид..ас, который разложит Ватикан, и выгоден консервативным кадровикам Православия.

Скорее всего, они выберут трамповского кандидата, потому что никакого реального противостояния между Трампом и ЕС нет. И этот кандидат будет вовсю поддерживать укрорейх, похабный мир, совершать челночную дипломатию, будь то Дзуппи, Паролин, или ещё называют филиппинского и трёх африканских кандидатов», – сказал Фролов.

«Весь букет кандидатов, на ком бы они ни сошлись, будет направлен против России и РПЦ, и встреча Трампа и Зеленского, которая совпадает с подписанием редкоземельного соглашения, которое продаёт русскую землю США и Ватикану. Он анонсировал 26-го, а это похороны Папы, ну, днём раньше, днём позже. Но факт тот, что эти два события совпадают и срывают маски», – добавил эксперт.

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