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Какого бы нового папу римского ни выбрали, это будет адепт украинства и склонения России к «похабному миру».

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В субботу Трамп и Зеленский поедут в Ватикан хоронить Папу. Украинство является почти униатством, и кто бы ни был следующим Папой, он будет продвигать Украину, он будет спасать украинство. И Трамп его спасает в не меньшей степени, потому что католическое лобби в лице Вэнса, Рубио, Тулси Габбард активно спасает Украину. И ключевыми преемниками являются кардинал Дзуппи, автор челночной дипломатии по принуждению России к похабному миру, он мотался все три года СВО в Москву, здесь его рекламировала партия похабного мира, Леонид Себостьянов, такой фанатик Папы в Москве. Всё, что говорит Трамп, всё это Дзуппи повторял все эти три года. Помимо него есть госсекретарь Паролин, который продавал фигуру Трампа в России в период первого его срока, связана с ним Тулси Габбард. То есть вся эта интрига по принуждению России к похабному миру круто завязана на Ватикан. И естественно Трамп приедет ставить своего Папу. И, при всей циничности нам [был выгоден] Папа либерал и пид..ас, который разложит Ватикан, и выгоден консервативным кадровикам Православия. Скорее всего, они выберут трамповского кандидата, потому что никакого реального противостояния между Трампом и ЕС нет. И этот кандидат будет вовсю поддерживать укрорейх, похабный мир, совершать челночную дипломатию, будь то Дзуппи, Паролин, или ещё называют филиппинского и трёх африканских кандидатов», – сказал Фролов.