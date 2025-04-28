Киевский политолог: Россия борется за людей, Украина – за территории

Вадим Москаленко.  
28.04.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


С 2014 года киевские власти ярко демонстрируют откровенное пренебрежение к бывшим соотечественникам, унизительно называемым «населением оккупированных территорий».

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С 2014 года киевские власти ярко демонстрируют откровенное пренебрежение к бывшим соотечественникам, унизительно называемым...

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«И до войны, и на протяжении всех трёх лет войны политика государства, информационное поле – оставались крайне нетолерантны и агрессивны в отношении населения, которое оказалось на оккупированных территориях, о них как бы забыли. Недавно вспомнили о мигрантах, даже «министерство едности» создали.

А миллионы украинцев, которые уже какой год живут на оккупированных территориях, которые покидали её в восточном направлении? Кто в Россию, кто на Кавказ, в республики Центральной Азии. Их как будто нет. Миллионы. Оккупированные территории – это больше, чем вся Балтия.

Нет попыток сформулировать поствоенную политику, которая бы вернула внимание, вернула доверие, сделала бы возможном говорить о нашем общем будущем через какой-то период. Такое ощущение, что государство говорит одно, а де-факто – отказалось… В отличие от Кремля, который работает с этим социальным человеческим капиталом», – подчеркнул Ермолаев.

«Да, в рамках идеологии Русского мира, в рамках идеологии кампании СВО – операция освобождения, в рамках тех прожектов, которые мы видим на примере Мариуполя – такое показательное восстановление. Но эти шаги Россия предпринимает!

То есть Россия делает так, чтобы люди – далеко не все приняли оккупацию – но Россия поступает так, чтобы сделать жизнь, скажем аккуратно, приемлемой…

Это же не со вчера на сегодня! Гибридная война с 2014 года, три года полномасштабной войны, и вот эта специфика отношения украинских политиков к территориям и к «населению оккупированных территорий» (ещё название такое унизительное) свидетельствует о том, что Украина не сильно таки борется за этих людей», – добавил политолог.

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