Киевский политолог панически боялся, что Путин прилетит на оранжевый майдан и уведёт всех за собой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы во время «оранжевого» майдана 2004-2005 годов российский президент Владимир Путин приехал в Киев, очарованная таким действом Украина обезволила бы – и оказалась уже тогда под РФ.

Такое мнение на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, высказал киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт, считающийся близкий к экс-премьеру Юлии Тимошенко, рассказал, чего он боялся в 20о5 году.

«Поделюсь своим большим страхом 2005 года. Я чего боялся, что Путин прилетит в Киев… Ющенко, помните, тянул всякий хлам на Майдан. Азаров…», – сказал политолог.

Ведущий заметил, что Азарова пригласил Петр Порошенко.