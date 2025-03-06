Киевский политолог: Мы сами отрезали Крым. Это – главная ошибка

Главной ошибкой Украины с 2014 года была потеря присутствия в Крыму.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается, например, территории, мы можем согласиться на российские условия и признать эти территории официально оккупированными. Шучу, конечно. Мы можем признать эти территории, находящиеся под эффективным контролем Российской Федерации. Можно придумать массу формулировок, которые не подрывают международно признанный статус этих территорий как территорий Украины, но которые позволят нам работать на этих территориях, которые позволят сохранить социальные коммуникации с этими территориями.

Ведь самое главное поражение наше в Крыму даже не российская аннексия, не то, что российские зеленые человечки зашли в Крым, а в том, что мы Крым отрезали, потеряли любое влияние в Крыму. Все эти годы до войны не было украинских СМИ, украинского бизнеса, украинского туриста в Крыму, ничего не было. Из-за того мы получили Крым, из которого войска, которые сформированы в основном из крымчан, бывших украинских граждан, штурмовали Энергодар, штурмовали Херсон и Николаев.

Нам необходима другая, более рациональная, более прагматичная политика в отношении этих регионов. Я думаю, что обо всем можно договориться. И пока что у нас еще есть такие гопники-союзники, которые с одной стороны просят нам мелочь с карманов вывернуть, что у нас еще осталась, а с другой стороны готовы прикрыть нам спину для формирования соглашения с Москвой, нам это соглашение необходимо подписывать», – заявил Бортник.