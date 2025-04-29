Киевский эксперт: Желающих погибать в ВСУ за полуфеодальный гнойник всё меньше

Такса ТЦК за возможность «откосить» от армии и покинуть Украину выросла до рекордных показателей.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоимость откосить и выехать выросла до 50 тонн баксов. Это, по-моему, рекорд и наглядный маркер, кому это сегодня по карману. Как у нас водится, кто-то штурмует по пятницам Good Wine, а кто-то – посадки под Покровском. Но как только ты начинаешь говорить, что за такое государство люди не будут класть свои жизни, тебя тут же обвиняют в пророссийских нарративах.

Если отбросить эмоции, то по факту – нет половины экономики, минус, думаю, под 200 тыс. погибших на войне. Сколько сот тысяч потерявших здоровье, ставших инвалидами? Девять млн. выехавших из страны. Вот такой сухой счёт. И это явно не та страна, в которую люди захотят возвращаться», – сказал Золотарёв.