Киевский эксперт: Желающих погибать в ВСУ за полуфеодальный гнойник всё меньше

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Такса ТЦК за возможность «откосить» от армии и покинуть Украину выросла до рекордных показателей.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такса ТЦК за возможность «откосить» от армии и покинуть Украину выросла до рекордных показателей....

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«Стоимость откосить и выехать выросла до 50 тонн баксов. Это, по-моему, рекорд и наглядный маркер, кому это сегодня по карману. Как у нас водится, кто-то штурмует по пятницам Good Wine, а кто-то – посадки под Покровском. Но как только ты начинаешь говорить, что за такое государство люди не будут класть свои жизни, тебя тут же обвиняют в пророссийских нарративах.

Если отбросить эмоции, то по факту – нет половины экономики, минус, думаю, под 200 тыс. погибших на войне. Сколько сот тысяч потерявших здоровье, ставших инвалидами? Девять млн. выехавших из страны. Вот такой сухой счёт. И это явно не та страна, в которую люди захотят возвращаться», – сказал Золотарёв.

«А те реалии, такой полуфеодальный гнойник, в который превратилась нынешняя Украина, я боюсь, что… да, есть идейные, которые будут до последнего, но они окажутся в меньшинстве», – констатировал укро-эксперт.

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