Киев затягивает едким черным дымом после российского удара

Игорь Шкапа.  
21.07.2025 08:49
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина


Российские дроны и ракеты атаковали Украину. Одним из главных направлений комбинированного удара стала столица.

Местные власти отчитались, что повреждена станция метро «Лукьяновская». Это значит, что удар в очередной раз наносился по вплотную примыкающему к ней заводу «Артем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны и ракеты атаковали Украину. Одним из главных направлений комбинированного удара стала столица....

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Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенском районе горят складские помещения.

Отмечается, что в ходе атаки были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Какой ужас! Киев в огне! Много пожаров в столице вследствие ударов РФ… Киев затягивает едким чёрным дымом от пожаров! Трудно дышать! Если возможно, плотно закройте окна и включите воздухоочиститель на максимум», – пишет русофобский пропагандистский паблик «Труха».

Кроме того, удары наносились по Харькову и Ивано-Франковску.

«Это была, наверное, самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения», – заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, «к сожалению, ударов было очень много».

Харьковский мэр Игорь Терехов пишет, что по городу за ночь было нанесено 12 ударов.

Пока он признал «пожар на гражданском предприятии».

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