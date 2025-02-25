Холодный душ из банальностей: визит Макрона к Трампу оценили, как провал

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Американское Politico подводит итоги визита Макрона в США. По мнению редакции, французский президент не добился от этого визита поставленных перед собой целей, получив от Трампа «банальности» вместо конкретики.

«Они шутили, держались за руки, обнимались — но во взглядах на Украину так и не сошлись», – говорится в публикации.

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Макрон осыпал Трампа комплиментами, называя его «человеком, меняющим правила игры» и «дорогим Дональдом», а американец приветствовал их «очень особые отношения», – добавляет издание.

«Но эти любезности едва ли заслонили пропасть, разделяющую президента США и его французского коллегу», – добавляет издание.

Во время экстренного визита Макрона в Вашингтон Трамп не называл Владимира Зеленского «диктатором» — но он также отказался назвать таковым и Владимира Путина. В то время как французский президент настаивал на твердых гарантиях безопасности для поддержки любого мирного соглашения между Киевом и Москвой, Трамп заявил, что Европе «не понадобится большая поддержка» по Украине.

Во время первого срока Трампа много писали об отношениях «тяни-толкай» между двумя президентами, о продолжительных рукопожатиях, от которых белеют костяшки пальцев, и о том, как Макрон укорял американца в вопросах изменения климата и торговли.

«Но поворот Трампа в сторону России — это вызов, не похожий ни на какой другой, поскольку Европа осознает реальность того, что администрация США может отстраниться от континента», – отмечает Politico.

Единствнное, по мнению обозревателей издания, что удалось в понедельник Макрону – это передать предупреждения Европы по поводу Путина и выразить полную поддержку Украине, не обидев при этом Трампа, что вызвало одобрение наблюдателей.

Бывший британский политтехнолог Аластер Кэмпбелл написал на X, что выступление Макрона было «очень хорошо сыграно», сохраняя «балансировку» между «поглаживанием эго» и «серьезной политикой».

«Когда осядет пыль после поездки Макрона в Вашингтон, за которой в четверг последует визит британского премьер-министра Кира Стармера, останется только одно мерило успеха — чего они добились для Украины. Пока что ответ на этот вопрос неясен», – резюмирует Politico.

Российский американист Малек Дудаков, комментируя визит французского президента, называет его «унижением Макрона в Вашингтоне».

«Если бы французский президент знал, как его встретят в США, он вряд ли бы стал приезжать. Сначала его демонстративно отказался встречать Трамп на крыльце Белого дома. А затем Макрона ещё и посадили на краю стола в Овальном кабинете. Выглядел он при этом, как провинившийся школьник», – цитирует Дудаков британскую «Дейли мейл».

«На кадрах видно, как французский президент подъезжает на черной машине, а затем его встречает в Западном крыле исполняющая обязанности начальника протокола Белого дома Эбигейл Джонс.На снимках также видно, как Макрон сидит в углу стола в Овальном кабинете во время видеоконференции по Zoom с мировыми лидерами, в то время как Трамп сидит посередине», – отмечает газета.

Блумберг, тем временем, напоминает о низких рейтингах самого Макрона во Франции – в районе минимальных значений в пределах 20%.