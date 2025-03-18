Ходжес требует ввести на Украину западных «миротворцев» и стрелять по русским

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Вооруженные западные солдаты должны войти на Украину в качестве миротворцев.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому телеканалу FreeДом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в ближайшие 6 месяцев до конца года или когда бы то ни было будет достигнуто урегулирование путем переговоров, там должны быть миротворческие силы или наблюдатели, или что-то еще. Потому что никто не верит, что Кремль будет соблюдать какое-либо соглашение. Нет свидетельств того, что они когда-либо выполняли какие-либо договоренности. Кремлю нельзя доверять.

Значит, должна быть сила, которая будет следить за тем, чтобы они соблюдали соглашения. И это не могут быть наблюдатели, как во время Минского процесса. Это должны быть настоящие солдаты. Не миротворцы ООН, а настоящие солдаты с возможностями и полномочиями, с правилами ведения боевых действий, которые вступят в силу, как только Россия нарушит соглашения», – трепался Ходжес.

При этом он призывает развивать оборонную промышленность Украины и наращивать численность ВСУ, а Запад накачает их оружием.