Ходжес требует ввести на Украину западных «миротворцев» и стрелять по русским

Елена Острякова.  
18.03.2025 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 284
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Вооруженные западные солдаты должны войти на Украину в качестве миротворцев.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому телеканалу FreeДом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооруженные западные солдаты должны войти на Украину в качестве миротворцев. Об этом бывший командующий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если в ближайшие 6 месяцев до конца года или когда бы то ни было будет достигнуто урегулирование путем переговоров, там должны быть миротворческие силы или наблюдатели, или что-то еще. Потому что никто не верит, что Кремль будет соблюдать какое-либо соглашение. Нет свидетельств того, что они когда-либо выполняли какие-либо договоренности. Кремлю нельзя доверять.

Значит, должна быть сила, которая будет следить за тем, чтобы они соблюдали соглашения. И это не могут быть наблюдатели, как во время Минского процесса. Это должны быть настоящие солдаты. Не миротворцы ООН, а настоящие солдаты с возможностями и полномочиями, с правилами ведения боевых действий, которые вступят в силу, как только Россия нарушит соглашения», – трепался Ходжес.

При этом он призывает развивать оборонную промышленность Украины и наращивать численность ВСУ, а Запад накачает их оружием.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить