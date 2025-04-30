Ходжес хочет, чтоб портреты убитых Украиной российских офицеров размещали на упаковках молока

Елена Острякова.  
30.04.2025 14:23
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина должна продолжать убивать российских офицеров в тылу.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна продолжать убивать российских офицеров в тылу. Об этом бывший командующий армией США...

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«Они должны постоянно оглядываться через плечо, проверять, нет ли бомбы под их машиной и бояться, что они тоже могут стать жертвами. Это вполне законно. Каждый раз, когда вы можете убрать лидеров с доски, это подрывает способность России вести войну», – сказал Ходжес.

Он считает, что для России «унизительно», что высокопоставленные офицеры могут быть убиты в Москве, «ведь Украина обладает такими возможностями», и «это важная часть дестабилизации противника».

«В США, когда пропадал ребенок, мы размещали его фотографию на упаковке молока, чтобы люди могли их искать. Я бы сделал то же самое для российских офицеров, которые отдают приказы, начиная с самого верха и заканчивая уровнем, на котором запускают ракеты, убивающие невинных украинцев. Я бы опубликовал эти фотографии, чтобы этот офицер, его семья и друзья знали, что украинцы знают, кто они такие», – предлагает американский генерал.

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