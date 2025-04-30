Ходжес хочет, чтоб портреты убитых Украиной российских офицеров размещали на упаковках молока
Украина должна продолжать убивать российских офицеров в тылу.
Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они должны постоянно оглядываться через плечо, проверять, нет ли бомбы под их машиной и бояться, что они тоже могут стать жертвами. Это вполне законно. Каждый раз, когда вы можете убрать лидеров с доски, это подрывает способность России вести войну», – сказал Ходжес.
Он считает, что для России «унизительно», что высокопоставленные офицеры могут быть убиты в Москве, «ведь Украина обладает такими возможностями», и «это важная часть дестабилизации противника».
«В США, когда пропадал ребенок, мы размещали его фотографию на упаковке молока, чтобы люди могли их искать. Я бы сделал то же самое для российских офицеров, которые отдают приказы, начиная с самого верха и заканчивая уровнем, на котором запускают ракеты, убивающие невинных украинцев. Я бы опубликовал эти фотографии, чтобы этот офицер, его семья и друзья знали, что украинцы знают, кто они такие», – предлагает американский генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: