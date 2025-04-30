Ходжес хочет, чтоб портреты убитых Украиной российских офицеров размещали на упаковках молока

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна продолжать убивать российских офицеров в тылу.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они должны постоянно оглядываться через плечо, проверять, нет ли бомбы под их машиной и бояться, что они тоже могут стать жертвами. Это вполне законно. Каждый раз, когда вы можете убрать лидеров с доски, это подрывает способность России вести войну», – сказал Ходжес.

Он считает, что для России «унизительно», что высокопоставленные офицеры могут быть убиты в Москве, «ведь Украина обладает такими возможностями», и «это важная часть дестабилизации противника».