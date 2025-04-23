Харьков и Одесса охвачены масштабными пожарами и вторичной детонацией после ударов

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Россия продолжает наносить удары по объектам в тыловых регионах на подконтрольной киевскому режиму территории.

Так, сегодня ночью в очередной раз дроны атаковали Харьков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В два часа ночи харьковский мэр Игор Терехов сообщил, что было зафиксировано шесть взрывов.

«По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте прилетов масштабный пожар. Остальные последствия ночной атаки на Харьков уточняются», – написал гауляйтер.

Атакован был и Марганец в Днепропетровской области.

«Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укрощают огонь», – проинформировал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, погибло девять человек.

Как утверждают власти Полтавской области, ночь областной центр атаковали 13 дронов.

«Часть из них были сбиты силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения», – написал гауляйтер региона Владимир Когут.

Он отметил, что пострадали жилые дома, складские помещения и офисные здания..

Серьезно прилетело и по Одессе.

Местный мониторинговый паблик «Типичная Одесса», отслеживающий попадания и работу ПВО, фиксирует несколько мощных попаданий.

Отмечается, что «пожар очень сильный на местах прилётов».