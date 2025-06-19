Дональд Трамп повторяет приёмы своей предыдущей каденции и снова пытается вбить клин между Россией и Белоруссией.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Трампа такой русофоб и ястреб как Кит Келлог намерен отправиться в Белоруссию на встречу с Александром Лукашенко – он даже не скрывает, чтобы попытаться через Лукашенко втянуть Путина в «похабный мир», в похабномирные переговоры.

Трамп, что не удивительно, вернулся к политике своего первого срока, когда тогдашний госсекретарь Майкл Помпео ездил в Белоруссию к Лукашенко и предлагал ему покупать американскую нефть, оторваться от России.

И Помпео поехал в Минск сразу после того, как он проинспектировал создание секты Думенко–ПЦУ, и предлагал Лукашенко распространить опыт «ПЦУ» на Белоруссию, поддержать белорусский автокефалистский раскол, вовлечь Константинопольский патриархат и Ватикан», – напомнил Фролов.