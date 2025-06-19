Келлог едет в Минск завлекать пряниками Лукашенко в партию похабного мира – Фролов

Максим Столяров.  
19.06.2025 23:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 116
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп повторяет приёмы своей предыдущей каденции и снова пытается вбить клин между Россией и Белоруссией.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп повторяет приёмы своей предыдущей каденции и снова пытается вбить клин между Россией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«От Трампа такой русофоб и ястреб как Кит Келлог намерен отправиться в Белоруссию на встречу с Александром Лукашенко – он даже не скрывает, чтобы попытаться через Лукашенко втянуть Путина в «похабный мир», в похабномирные переговоры.

Трамп, что не удивительно, вернулся к политике своего первого срока, когда тогдашний госсекретарь Майкл Помпео ездил в Белоруссию к Лукашенко и предлагал ему покупать американскую нефть, оторваться от России.

И Помпео поехал в Минск сразу после того, как он проинспектировал создание секты Думенко–ПЦУ, и предлагал Лукашенко распространить опыт «ПЦУ» на Белоруссию, поддержать белорусский автокефалистский раскол, вовлечь Константинопольский патриархат и Ватикан», – напомнил Фролов.

«Цинизм зашкаливает. Потому что эти «пряники» для Лукашенко не помешали Трампу совсем скоро и очень быстро поддержать попытку свержения Александра Лукашенко в 2020 году», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить