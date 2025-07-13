«Катастрофа!» – Лукашенко в ужасе от перспективы включения в соседнее государство

Елена Острякова.  
13.07.2025 12:44
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Молдова, Политика, Румыния, Украина


Молдова не должна соглашаться на объединение с Румынией.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Минске на встрече с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не должна соглашаться на объединение с Румынией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

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«Самое большее, что меня в ужас привело, это разговоры в Молдове по поводу потери независимости и включения в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю, потому что жители Молдовы, особенно, Кишинева люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю», – сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность в том, что вернуться к сотрудничеству в рамках ЕАЭС Молдове будет несложно.

«Мой вам совет. Не рвитесь вы ни в какие союзы. Никто вас нигде не ждет. Вы видели, как европейцы любили Украину. Но как только Украина транзитом через страны ЕС захотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать. Не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. Вы что думаете, молдаван там ждут, и будет особое отношение?», – заявил президент РБ.

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