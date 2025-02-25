Карасёв: Конец этой войне положит капитуляция Запада, а не Украины

Три года СВО показали, что Запад собирался уничтожить Россию, но мы его опередили, ударив первыми.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, эксперт-международник Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, на каком этапе закончится специальная военная операция. Я не знаю, сколько исторических русских земель нам удастся вернуть в состав России. Но я в одном убеждён – капитуляция Запада будет в обязательном порядке. Не Украины, а Запада. Потому что с 2022 года мы не с Украиной воюем, и это уже признают все, и в Соединённых штатах, и в НАТО. Если бы мы воевали с Украиной, война давно бы закончилась где-нибудь на границе с Польшей», – отметил он.

По словам эксперта, три года СВО основательно почистили военные склады НАТО в Европе. Натовская техника сгорела на полях, оружие и обмундирование не успевают производить в нужном количестве.