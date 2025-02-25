Карасёв: Конец этой войне положит капитуляция Запада, а не Украины
Три года СВО показали, что Запад собирался уничтожить Россию, но мы его опередили, ударив первыми.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, эксперт-международник Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не знаю, на каком этапе закончится специальная военная операция. Я не знаю, сколько исторических русских земель нам удастся вернуть в состав России. Но я в одном убеждён – капитуляция Запада будет в обязательном порядке. Не Украины, а Запада.
Потому что с 2022 года мы не с Украиной воюем, и это уже признают все, и в Соединённых штатах, и в НАТО. Если бы мы воевали с Украиной, война давно бы закончилась где-нибудь на границе с Польшей», – отметил он.
По словам эксперта, три года СВО основательно почистили военные склады НАТО в Европе. Натовская техника сгорела на полях, оружие и обмундирование не успевают производить в нужном количестве.
«Им уже не хватает «украинского мяса», они Зеленского заставляют – давай с 18 лет призывать. Скоро с 14 лет будут, и в XXI веке мы получим аналог «Гитлерюгенда». И женщин отправят, потому что украинское население для Европы, для Запада – это расходный материал. Жаль, что многие заблудшие души граждан Украины этого не видят. Они отравлены новостными марафонами, русофобскими закидонами.
Ребята! Вы посмотрите, как хорошо чувствует себя Зеленский, его семья и его ближайшее окружение, которое спокойно выезжает в любую страну мира. У них уже бизнес, у них уже виллы, у них счета миллиардные за рубежом. А вы всё ещё думаете, что во всём виноват Путин, Россия, Сталин, Пушкин, Маяковский, Ломоносов, Екатерина II виновна в вашем положении.
Поэтому, конечно, что сейчас происходит в Европе лишний раз подтверждает мудрость нашего решения в 2022 году. Потому что они готовились нас уничтожить. Они были готовы нанести удар первыми, но мы их опередили», – заключил Карасёв.
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