Обвинения Запада в «агрессивности» России на Украине несостоятельны, потому что именно Киев и его западные хозяева семь лет готовились к большой войне.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные коллеги, политологи, постоянно говорят о том, что Россия это все [войну] организовала и спонсировала», – отметил ведущий.