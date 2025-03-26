Как только падёт Эрдоган – новая Крымская война станет неизбежной

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Отказ Турции от конвенции Монтрё активизирует сценарий «Крымская война 2:0», по которому наступление на южные рубежи России, в том числе на Крым, будет происходить с моря.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание профессор кафедры политических наук КФУ, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь, если системно смотреть на ситуацию, параллельно с переговорами проходит такая волна внутриполитической нестабильности в Турецкой Республике. И она была спровоцирована, конечно, арестом оппозиционеров действующей партии «Справедливость и развитие». Но с другой стороны, по ту сторону Черноморских проливов находятся Соединённые штаты и Британия, которых уже очень сильно сдерживают статьи конвенции Монтрё. И сейчас главным гарантом конвенции является действующей президент Турции. Здесь наши интересы с Турцией критически совпадают. Но в случае прихода легально либо нелегально кемалистской политической силы в лице «Народно-республиканской партии», мы с вами увидим отказ от конвенции Монтрё и последующий этап наращивания сценария «Крымская война 2:0», когда основной театр военных действий может быть перенесён на Чёрное море. И наступление на южные рубежи России, в том числе на Крым, будет проходить с моря», – отметил он.

По словам эксперта, Трамп намного более сложный политик, чем тот образ, который сейчас нам предстаёт в этих переговорных процессах.