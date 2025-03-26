Как только падёт Эрдоган – новая Крымская война станет неизбежной

Катя Добрина.  
26.03.2025 16:58
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 947
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина


Отказ Турции от конвенции Монтрё активизирует сценарий «Крымская война 2:0», по которому наступление на южные рубежи России, в том числе на Крым, будет происходить с моря.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание профессор кафедры политических наук КФУ, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Турции от конвенции Монтрё активизирует сценарий «Крымская война 2:0», по которому наступление на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Здесь, если системно смотреть на ситуацию, параллельно с переговорами проходит такая волна внутриполитической нестабильности в Турецкой Республике. И она была спровоцирована, конечно, арестом оппозиционеров действующей партии «Справедливость и развитие».

Но с другой стороны, по ту сторону Черноморских проливов находятся Соединённые штаты и Британия, которых уже очень сильно сдерживают статьи конвенции Монтрё. И сейчас главным гарантом конвенции является действующей президент Турции. Здесь наши интересы с Турцией критически совпадают.

Но в случае прихода легально либо нелегально кемалистской политической силы в лице «Народно-республиканской партии», мы с вами увидим отказ от конвенции Монтрё и последующий этап наращивания сценария «Крымская война 2:0», когда основной театр военных действий может быть перенесён на Чёрное море. И наступление на южные рубежи России, в том числе на Крым, будет проходить с моря», – отметил он.

По словам эксперта, Трамп намного более сложный политик, чем тот образ, который сейчас нам предстаёт в этих переговорных процессах.

«Запад играет далеко не на одной доске. Я просто напомню, что Дональд Трамп поддержал в 2017 году личным посещением проект «Триморье» – это Балтика, Чёрное море и Адриатика. Государства вокруг этих морей в принципе блокируются, чтобы сдерживать Россию, в том числе через устрашение.

То есть, если мы ищем корни позиции Трампа по черноморской или зерновой сделке, мы должны обратиться к этой недавней истории, когда в принципе Трамп поддержал фактически британскую политику ещё вековой давности по сдерживанию и влиянию на позицию России в Балто-Черноморской дуге», – подытожил Ирхин.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить