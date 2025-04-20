Как только наступит длительное перемирие, Украина примется готовить миллионную армию

Вадим Москаленко.  
20.04.2025 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже в случае прекращения активных боевых действий, всё мужское население Украины будет готовиться к продолжению войны против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае прекращения активных боевых действий, всё мужское население Украины будет готовиться к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По-любому разно или поздно наступит заморозка, или мирное соглашение. И мы будем жить уже по факту в состоянии либо очень замороженного конфликта, либо мира, но в том же состоянии, когда война может начаться в любой момент.

И мы не можем себе позволить содержать миллионную армию, постоянно под ружьем. И люди не захотят, и это невероятно дорого, непосильно дорого. Поэтому армия будет небольшая, 200 – 250 тысяч профессиональных военных.

Но этого мало, чтобы остановить Россию. Поэтому все остальные мужчины призывного возраста будут жить нормальной жизнью, заниматься гражданским трудом, но они пройдут короткую подготовку, там не нужно чего-то особенного. Они научатся бегать, копать, стрелять, прятаться от дронов, управлять этим самым дроном, чтобы никто не мог спрятаться. То есть разные военные специальности», – рассуждал перебежчик.

«То есть ты живешь дома, ходишь на работу, живешь своей жизнью, но ты умеешь воевать. У тебя, возможно, нет боевого опыта, но ты прошел хотя бы месячный курс тренировки под руководством человека, который все эти годы воевал. И если надо, ты легко возьмешь там карабин, который у тебя дома лежит, знаешь, куда явиться, знаешь, с кем ты будешь вместе в подразделении.

И поэтому Россия знает, что да, вот украинская армия, 200 тысяч, которая способна оказать сопротивление при первой попытке наступления, но в течение 24-48 часов украинская армия превращается в миллион тренированных людей. На базе теробороны все это обучение провести можно», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить