К 80-летию Победы в Крыму увековечат память крымско-татарских героев Великой Отечественной войны

К 80-летию Победы увековечат память героев Великой Отечественной войны из числа крымских татар, чьи подвиги были незаслуженно забыты при Украине.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил депутат Государственного совета РК Ибраим Ширин , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы устанавливаем бюсты, мемориальные доски, в честь героев называем учебные заведения, библиотеки. Это всё ещё предстоит, но к 9 мая вы увидите новые открытые памятники и мемориальные доски.

Что можно сказать об Украине, в который мы жили – это такой вот динозавр или чудовище, которое разбивало национальное внутреннее самосознание и тянуло какую-то искусственную любовь ко всему западному, что нам чуждо. Крымские татары оказались в этой всей истории разменной монетой, и это обидно.

Но сегодня мы видим, что через наших героев идет возрождение духа крымских татар. Мы можем сегодня устраивать свои музеи, строить мечети, ставить памятники, и «нет» нигде не говорят. В какой посёлок ни пойдёшь – вот, такой-то герой, вот информационная архивная справка от музея «Тавриды», – все двери открыты.

Из Усть-Кута, ныне Приветное, город Алушта, 77 человек ушли на фронт, крымских татар. При Украине всячески были против, а сегодня все идут навстречу. Мы собираем архивные данные, и в течение года-полутора будет уже мемориальный комплекс, в котором наши герои будут увековечены», – подчеркнул Ширин.