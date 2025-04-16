К 2030 году Россия выйдет на границы Варшавского договора
Поражение Украины приведёт к хаосу и анархии на территории Восточной Европы, и Россия будет вынуждена наводить порядок.
Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас идем к тому, чтобы добить, разбить Украину. Это было сказано. Вы можете сопротивляться, не сопротивляться, но результат понятен: не сможете.
А не сможете – дальше у вас будет распад ЕС, и 28-30 год – это полный хаос на территории Европы. Где Россия будет вынуждена туда заходить, наводя порядок где-то в своей зоне влияния, чтобы хоть что-то было», – сказал Школьников.
«Да, это будет Восточный Европейский Союз, Балканский Союз стран. Внешние границы обеспечивает Россия за счет своих войск. Внутри – делайте, что хотите. Развивайтесь, условно говоря, в рамках разумного.
Но все перспективное, все, что выше подножного корма – в России. Никаких инвестиций, технологий и прочих, все в России. Нам осваивать Дальний Восток и Сибирь. Кто хочет развиваться, будьте добры туда», – отметил он.
«Интегрируйтесь в общеевропейскую цивилизацию. То есть мы дадим возможность жить. Депрессивные регионы никому не нужны, это будет Европа.
Причём мы сможем забрать далеко не всё. Дальше границ Варшавского блока мы, скорее всего, не продвинемся, у нас просто сил и ресурсов не хватит. Плюс мы это не переварим, не переработаем, не наведём порядок. Не надо брать больше, чем можешь съесть», – добавил эксперт.
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