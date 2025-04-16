К 2030 году Россия выйдет на границы Варшавского договора

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Поражение Украины приведёт к хаосу и анархии на территории Восточной Европы, и Россия будет вынуждена наводить порядок.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас идем к тому, чтобы добить, разбить Украину. Это было сказано. Вы можете сопротивляться, не сопротивляться, но результат понятен: не сможете. А не сможете – дальше у вас будет распад ЕС, и 28-30 год – это полный хаос на территории Европы. Где Россия будет вынуждена туда заходить, наводя порядок где-то в своей зоне влияния, чтобы хоть что-то было», – сказал Школьников.

«Да, это будет Восточный Европейский Союз, Балканский Союз стран. Внешние границы обеспечивает Россия за счет своих войск. Внутри – делайте, что хотите. Развивайтесь, условно говоря, в рамках разумного. Но все перспективное, все, что выше подножного корма – в России. Никаких инвестиций, технологий и прочих, все в России. Нам осваивать Дальний Восток и Сибирь. Кто хочет развиваться, будьте добры туда», – отметил он.