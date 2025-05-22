Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае столкновения с Россией в Европе – НАТО понесет потери в десятки тысяч человек, к которым она не готова.

С такой оценкой научного сотрудника Института Восток-Запад Франца-Стефана Гади согласился председатель Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В интервью телеканалу ZDF он заявил, что не располагает необходимым количеством беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы видели, как быстро на Украине относительно современные боевые машины были уничтожены беспилотниками и другими передовыми военными технологиями. Из этой спирали мы не выберемся, но мы должны попытаться извлечь наилучшие возможные уроки. То есть внедрять современную картину войны в нашу учебно-тренировочную деятельность, а также сохранять определенную гибкость, например, в разработке беспилотников. Сейчас нет смысла приобретать сотни тысяч беспилотников, но надо сохранить производственные мощности и инновационные возможности, чтобы затем, чтобы потом иметь возможность быстро адаптировать передовые технологии», – суетился встревоженный Бригер.

Он также признал, что несмотря на заявления о подготовке к войне в 2030 году, ЕС не готов к столкновению без поддержки США.