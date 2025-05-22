«Из этой смертельной спирали мы не выберемся» – евро-генерал отказывается воевать с Россией без США
В случае столкновения с Россией в Европе – НАТО понесет потери в десятки тысяч человек, к которым она не готова.
С такой оценкой научного сотрудника Института Восток-Запад Франца-Стефана Гади согласился председатель Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В интервью телеканалу ZDF он заявил, что не располагает необходимым количеством беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы видели, как быстро на Украине относительно современные боевые машины были уничтожены беспилотниками и другими передовыми военными технологиями. Из этой спирали мы не выберемся, но мы должны попытаться извлечь наилучшие возможные уроки. То есть внедрять современную картину войны в нашу учебно-тренировочную деятельность, а также сохранять определенную гибкость, например, в разработке беспилотников.
Сейчас нет смысла приобретать сотни тысяч беспилотников, но надо сохранить производственные мощности и инновационные возможности, чтобы затем, чтобы потом иметь возможность быстро адаптировать передовые технологии», – суетился встревоженный Бригер.
Он также признал, что несмотря на заявления о подготовке к войне в 2030 году, ЕС не готов к столкновению без поддержки США.
«Европа могла бы, конечно, провести ограниченную оборону, используя свои нынешние средства, и поддерживать ее в течение некоторого времени. Но технических возможностей недостаточно, чтобы выдержать этот сценарий в долгосрочной перспективе. Я бы сказал, что, как и в случае со Второй мировой войной, помощь и поддержка США остаются незаменимыми в среднесрочной перспективе», – высказался потомок нацистов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: