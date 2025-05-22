«Из этой смертельной спирали мы не выберемся» – евро-генерал отказывается воевать с Россией без США

Елена Острякова.  
22.05.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В случае столкновения с Россией в Европе – НАТО понесет потери в десятки тысяч человек, к которым она не готова.

С такой оценкой научного сотрудника Института Восток-Запад Франца-Стефана Гади согласился председатель Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер.

В случае столкновения с Россией в Европе – НАТО понесет потери в десятки тысяч...

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В интервью телеканалу ZDF он заявил, что не располагает необходимым количеством беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы видели, как быстро на Украине относительно современные боевые машины были уничтожены беспилотниками и другими передовыми военными технологиями. Из этой спирали мы не выберемся, но мы должны попытаться извлечь наилучшие возможные уроки. То есть внедрять современную картину войны в нашу учебно-тренировочную деятельность, а также сохранять определенную гибкость, например, в разработке беспилотников.

Сейчас нет смысла приобретать сотни тысяч беспилотников, но надо сохранить производственные мощности и инновационные возможности, чтобы затем, чтобы потом иметь возможность быстро адаптировать передовые технологии», – суетился встревоженный Бригер.

Он также признал, что несмотря на заявления о подготовке к войне в 2030 году, ЕС не готов к столкновению без поддержки США.

«Европа могла бы, конечно, провести ограниченную оборону, используя свои нынешние средства, и поддерживать ее в течение некоторого времени. Но технических возможностей недостаточно, чтобы выдержать этот сценарий в долгосрочной перспективе. Я бы сказал, что, как и в случае со Второй мировой войной, помощь и поддержка США остаются незаменимыми в среднесрочной перспективе», – высказался потомок нацистов.

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