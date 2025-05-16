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По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле лидеры делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров выступили с практическими идентичными заявлениями, хотя Мединский говорил вдвое дольше – минуту.

Стороны договорились об обмене пленными (1000 на 1000 человек) и продолжении контактов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, российская – приняла просьбу к сведению и при этом, по словам Мединского, испытала удовлетворение.

Политолог Александр Носович объяснил нехарактерную для украинцев сдержанность Умерова его страхом перед гневом утратившего легитимность президента Украины.

«Если бы переговоры в соответствии со сценарием Вечернего квартала сразу же провалились, Зеленский публично обвинил бы в этом, разумеется, россиян. Но непублично он бы этого сделать не смог, потому что Трампу и русские, и турки бы рассказали, как невменяемо вели себя украинцы на встрече. Поэтому, оправдываясь перед Трампом, Зеленский повесил бы всех собак на подчинённых», – написал Носович в своем тгк.

На фоне подчеркнутой корректности переговорщиков красок и эмоций добавил британский The Economist, демонстрируя сомнительную осведомленность. Якобы Мединский спросил украинцев, сколько они готовы воевать, и напомнил, что со Швецией Россия воевала 21 год и не устала. Также глава российской делегации, по утверждению британского корреспондента, угрожал оппонентам взятием под контроль Сумской и Харьковской областей.

«Мы заодно узнали, наконец, что в соответствии с Конституцией РФ – Запорожье – русский город. А Одесса, увы, пока еще нет», – пошутил по этому поводу политолог Павел Данилин.

Находившийся в Албании Зеленский оперативно связался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы иметь возможность пересказать разговор прессе.

«Если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть введены жесткие санкции», – бушевал украинский недопрезидент.

Его с готовностью поддержали «европейские партнеры».

«Если Россия не готова сесть за стол переговоров — Путин должен заплатить цену», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в американской социальной сети.

«Российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны, российская сторона снова выдвигала условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для всех нас», – подхрюкнул премьер Польши Дональд Туск.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал продолжить cанкционное давление Запада на Москву, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что «разочарован».

Политолог Сергей Марков утверждает, что мировые СМИ получили указание говорить о провале переговоров в Стамбуле.

«И сейчас они в ступоре: им сказали говорить о провале, а идёт валом информация об умеренном успехе переговоров. И что делать?», – написал Марков.

Между тем, в России обсуждают скудные итоги переговоров. Политолог Максим Жаров считает, что Запад попытается заставить президента РФ Владимира Путина встретиться с Зеленским.

«В ближайшие дни именно по этой линии будет идти атака на Кремль, чтобы не допустить встречи Трампа и Путина до разговора Путина с Зеленским», – пишет он.

Бывшая помощница спикера Госдумы волонтер Анастасия Кашеварова беспокоится о том, как пройдет обмен пленными.