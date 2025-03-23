Индия и Китай научились ловко обходить даже новые американские санкции против российской нефти

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Долго и с удовольствием вещавший в украинских эфирах о том, что российские доходы от нефти скоро закончатся, антироссийский аналитик-иноагент Михаил Крутихин сейчас вынужден констатировать, что серьезного сокращения поступлений в бюджет от экспорта энергоносителей не наблюдается.

Признание Крутихин сделал в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С одной стороны, американский минфин отменил исключение, которое позволило продолжить энергетические транзакции с участием российских банков, находящихся под санкциями. Но с другой, тут же сделал новые исключения для Турции и Венгрии, крупнейших потребителей в Европе.

А другие потребители быстро нашли лазейки по обходу санкций.

«А другие покупатели российской нефти в Индии и Китае ищут цепочки, по которым можно будет расплачиваться. В Индии это использование мелких банков, которые под санкции не попали. Они платят какому-то неизвестному посреднику в рупиях или в другой валюте. Этот посредник покупает криптовалюту, переводит ее какой-то российской конторе, которая может оприходовать эту криптовалюту, а те ее транслируют в рубли», – рассказал Крутихин.

В Китае некоторые покупатели российской нефти попали под вторичные санкции.

«Ну, через два дня откроют такую же компанию, и тот же самый терминал под новой вывеской будет получать этот запретный груз из России», – сказал Крутихин.

Аналитик-русофоб делает вывод, что экономическими методами войну не прекратить, нужно «не только помогать Украине, но и принимать участие в боевых действиях».

CREA оценила экспорт ископаемого топлива из России в Европу в 2024 году в 242 млрд евро, что на 3% меньше, чем в 2023 году. В европейские страны отправилось лишь 6% российской сырой нефти. 74%, доходов России приходится на трех крупнейших покупателей — Китай, Индию и Турцию.

Морской экспорт нефти из России в период с января по февраль 2025 г. увеличился на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув 3,26 млн б/с. Китай и Индия готовятся нарастить импорт российской нефти, так как нашли способ обойти санкции. Ожидается, что в марте экспорт нефти Россией приблизится к максимумам 2024 года. Среднесуточные поставки в Индию вырастут до 1,92 млн баррелей.