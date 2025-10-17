«Индия больше не будет покупать российскую нефть – я сказал» – Трамп

Максим Столяров.  
17.10.2025 22:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 345
 
Беспредел, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Индия якобы перестанет покупать российскую нефть, а Венгрии можно пока продолжать.

Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Индия якобы перестанет покупать российскую нефть, а Венгрии можно пока продолжать. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Журналисты попросили прокомментировать продолжающиеся закупки российской нефти Индией и Венгрией.

«Индия и Венгрия покупают российскую нефть. Но Индия больше не будет российскую нефть. А Венгрия застряла, потому что там один старый трубопровод, у них нет выхода к морю, для них тяжело получать нефть, это я понимаю. У них нет портов, и мы посмотрим, что там будет происходить.

Но Индия больше не будет покупать нефть из России. Они почти остановились, они покупали 38% нефти из России, но больше не будут этого делать», – отрезал Трамп.

Отметим, что слова Трампа не соответствуют действительности. За несколько часов до его заявления вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Индия продолжает оставаться одним из основных партнеров России в энергетике.

«Поставки энергетических ресурсов осуществляются в Индию, в первую очередь, нефть», – сказал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить