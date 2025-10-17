«Индия больше не будет покупать российскую нефть – я сказал» – Трамп

Индия якобы перестанет покупать российскую нефть, а Венгрии можно пока продолжать.

Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты попросили прокомментировать продолжающиеся закупки российской нефти Индией и Венгрией.

«Индия и Венгрия покупают российскую нефть. Но Индия больше не будет российскую нефть. А Венгрия застряла, потому что там один старый трубопровод, у них нет выхода к морю, для них тяжело получать нефть, это я понимаю. У них нет портов, и мы посмотрим, что там будет происходить.

Но Индия больше не будет покупать нефть из России. Они почти остановились, они покупали 38% нефти из России, но больше не будут этого делать», – отрезал Трамп.