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США должны продолжать отправлять Украине финансовую помощь, потому что это якобы вопрос выживания миллионов верующих людей.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, против которого украинская власть ввела санкции за «пророссийскую» позицию и поддержку канонической УПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать христианам в Конгрессе США о том, что деньги, которые они посылают, используются для уничтожения крупнейшей христианской конфессии», – спросил Карлсон.

«Я бы хотел пожелать, чтобы помощь и средства, которые предоставляются, продолжали предоставляться украинскому народу. Потому что сейчас украинцы борются за выживание своих семей. Украинские власти живут в параллельных реальностях. Украинский народ думает о том, как выжить, как прокормить свои семьи, как быть счастливым. Украинская власть наживается на войне, и национальная идея украинской элиты – воровать деньги, и тратить их за границей. Было бы здорово, если бы присылаемые деньги тратились оптимально, и на помощь людям», – вещал олигарх.

Однако он не стал упоминать, что любые деньги, в том числе, отправленные американцами на гражданский сектор, тут же оприходуются режимом Зеленского и уходят на ВСУ и по карманам хунты. Но все же вспомнил об УПЦ – и попросил оградить украинских священников от нацистов.