Ибраим Ширин рассказал, какую роль Запад отводил «меджлису» в Крыму

Запрещённый в России меджлис крымско-татарского народа – это проект западных спецслужб для создания в Крыму конфликтов на национальной почве.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госсовета Крыма, председатель Крымского регионального общественного движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сказать и нужно сказать, что это специально созданный западными спецслужбами орган. Не надо забывать, что запрещённый в России Мустафа Джемилев – диссидент. И как мы знаем из истории диссидентства Советского союза, это люди, которых финансировал Запад, чтобы привести к развалу Советского союза, чтобы сделать максимально больно русскому народу. И этих людей Запад всегда использовал. Запрещённый меджлис был еще неким инструментом противостояния крымских татар и русских в Крыму, чтобы рано или поздно сделать глобальный конфликт и, как я понимаю, завести сюда натовские войска и сделать так, что «Крым принадлежит Западу». Чтобы уже отсюда диктовать свои условия всему Черноморскому региону, в том числе – России», – отметил он.

По словам депутата, меджлис намеренно создавал напряжение и педалировал тему национального неравенства в Крыму, чтобы стравливать народы.