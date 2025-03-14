Ибраим Ширин рассказал, какую роль Запад отводил «меджлису» в Крыму
Запрещённый в России меджлис крымско-татарского народа – это проект западных спецслужб для создания в Крыму конфликтов на национальной почве.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госсовета Крыма, председатель Крымского регионального общественного движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно сказать и нужно сказать, что это специально созданный западными спецслужбами орган. Не надо забывать, что запрещённый в России Мустафа Джемилев – диссидент. И как мы знаем из истории диссидентства Советского союза, это люди, которых финансировал Запад, чтобы привести к развалу Советского союза, чтобы сделать максимально больно русскому народу.
И этих людей Запад всегда использовал. Запрещённый меджлис был еще неким инструментом противостояния крымских татар и русских в Крыму, чтобы рано или поздно сделать глобальный конфликт и, как я понимаю, завести сюда натовские войска и сделать так, что «Крым принадлежит Западу». Чтобы уже отсюда диктовать свои условия всему Черноморскому региону, в том числе – России», – отметил он.
По словам депутата, меджлис намеренно создавал напряжение и педалировал тему национального неравенства в Крыму, чтобы стравливать народы.
«А кого еще? Ну вот кого ещё используешь, как не народ, который оболган, обманут? Весь украинский период этот народ обманывали и использовали, пытались сделать всё, чтобы народ был всегда озлоблен к русским, которые живут здесь. Будто бы русские ничего не дают – ни землю, ни мечеть построить.
А это Украина не давала! Это нужно осознавать! Потому что Украина отправляла людей, которые были здесь у власти, и в целом политика Украины была такая: они делали всё, чтобы крымские татары себя чувствовали всегда угнетёнными, зажатыми в тиски и были вечно недовольны», – заключил Ширин.
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