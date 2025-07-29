«Грядёт хаос» – Верховная рада взбунтовалась против Зеленского
Почувствовав слабость диктатора, на Украине поднимает голову и начинает бунт оппозиция Зеленскому.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас разгорится очень сильный кризис в Верховной раде, потому что сегодня уже сообщили, что зарегистрировано несколько законопроектов по САП и антикоррупционному ведомству. То есть в парламенте готовится саботаж. Будут пытаться затянуть это в длинное обсуждение нескольких законопроектов. Согласно регламенту, парламентарии не могут рассматривать только один проект, когда внесены еще два.
Поэтому мы видим, что оппозиция к Зеленскому, та, которая пряталась, она сейчас работает достаточно дерзко. Я думаю, что и Тимошенко работает. И вот это реальный хаос в парламенте и политический кризис.
А на фоне политического кризиса, конечно же, всегда приходит тот, кто будет его использовать для смещения Зеленского», – сказал Балашов.
Он подчеркнул, что теперь на Украине появилась новая политическая сила, направленная против Европы.
«Я же говорю, что я думаю, что 31 числа взорвется политическая ситуация в парламенте. Потому что силы зла, они все равно там присутствовали, они спали. И сейчас они вылезли. Мы видели, как голосовали за отмену антикоррупционных органов. И мы видели объединение Тимошенко, ОПЗЖ и слуг народа, всех этих коррупционеров», – подытожил он.
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