«Грядёт хаос» – Верховная рада взбунтовалась против Зеленского

Почувствовав слабость диктатора, на Украине поднимает голову и начинает бунт оппозиция Зеленскому.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас разгорится очень сильный кризис в Верховной раде, потому что сегодня уже сообщили, что зарегистрировано несколько законопроектов по САП и антикоррупционному ведомству. То есть в парламенте готовится саботаж. Будут пытаться затянуть это в длинное обсуждение нескольких законопроектов. Согласно регламенту, парламентарии не могут рассматривать только один проект, когда внесены еще два.

Поэтому мы видим, что оппозиция к Зеленскому, та, которая пряталась, она сейчас работает достаточно дерзко. Я думаю, что и Тимошенко работает. И вот это реальный хаос в парламенте и политический кризис.

А на фоне политического кризиса, конечно же, всегда приходит тот, кто будет его использовать для смещения Зеленского», – сказал Балашов.