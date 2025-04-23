Грузинская оппозиция готовится к вооруженному Майдану – признание крупного грантоеда

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Грузинская оппозиция готовится к массовым протестам с привлечением вооруженных лиц.

Об этом глава Института исследований демократии Уча Нануашвили заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ему от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позитивный сценарий заключается в том, что демонстрации будут продолжаться. ПАСЕ призвала провести выборы в Грузии, но также изменить эту избирательную среду, чтобы получить новую администрацию. ПАСЕ решила, что правительство Грузии должно выполнить некоторые условия к апрелю этого года, но они отказались. Поэтому мы продолжаем наши протесты. У нас были проблемы в зимний период. Это также поможет увеличить количество людей на улицах. И мы готовимся к большим демонстрациям. Нужно распространить эти демонстрации и протесты на многие города и поселки. А также готовиться к проведению забастовок», – сказал Нануашвили.

Протесты будут идти по украинскому сценарию, то есть с участием вооруженных лиц.